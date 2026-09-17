Россиянам озвучили главное условие сохранения здоровья после 45 лет

Врач Хамви: после 45 лет важно сохранять подвижность

Для людей после 45 лет важно сохранять регулярную активность и общее состояние здоровья. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-реабилитолог Абделькадер Хамави.

Он подчеркнул, что сохранение подвижности важнее интенсивности тренировок. По его словам, это особенно касается людей старше 60 лет.

«После 45 лет самое важное — оставаться активным и сохранять силу и подвижность. Для этого необязательно выполнять тяжелые или интенсивные упражнения», — отметил врач.

Специалист посоветовал регулярно выполнять упражнения на равновесие, гибкость и подвижность суставов. Хорошим вариантом кардионагрузки Хамави назвал быструю ходьбу, велосипед или плавание.

Он призвал не сидеть подолгу и стараться больше двигаться.

Ранее диетолог Анна Гусева посоветовала употреблять сто граммов мойвы в неделю, чтобы сохранить энергию в течение дня, а также легче справляться с нагрузкой и стрессом. В рыбе содержатся витамины группы B, омега-3, магний, фосфор и калий.