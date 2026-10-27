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    Диетолог Соломатина рассказала о пользе хурмы и рисках для желудка

    Хурма помогает подавлять болезнетворные микробы и выводить токсины, но при частом употреблении может навредить пищеварению. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает Москва 24.

    По словам врача, пищевые волокна хурмы питают полезные микроорганизмы кишечника. Танины придают плодам вяжущий вкус, подавляют размножение болезнетворных микробов и связывают токсины.

    Хурма содержит бета-каротин — предшественник витамина А, который поддерживает сумеречное зрение и обновление слизистых оболочек. Также ягода служит одним из немногих растительных источников йода, необходимого для выработки гормонов щитовидной железы.

    Соломатина напомнила о большом количестве природных сахаров в плодах. Людям с инсулинорезистентностью и диабетом второго типа следует обсудить допустимую порцию с лечащим врачом.

    Танины повышают риск образования фитобезоаров — плотных скоплений непереваренных растительных остатков в желудке. Клетчатка и органические кислоты могут раздражать его слизистую. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта врач посоветовала отказаться от хурмы либо предварительно замораживать или термически обрабатывать плоды. При этом витамин С практически разрушается, а бета-каротина, по словам Соломатиной, становится больше.

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