Диетолог Соломатина рассказала о пользе хурмы и рисках для желудка

Хурма помогает подавлять болезнетворные микробы и выводить токсины, но при частом употреблении может навредить пищеварению. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает Москва 24 .

По словам врача, пищевые волокна хурмы питают полезные микроорганизмы кишечника. Танины придают плодам вяжущий вкус, подавляют размножение болезнетворных микробов и связывают токсины.

Хурма содержит бета-каротин — предшественник витамина А, который поддерживает сумеречное зрение и обновление слизистых оболочек. Также ягода служит одним из немногих растительных источников йода, необходимого для выработки гормонов щитовидной железы.

Соломатина напомнила о большом количестве природных сахаров в плодах. Людям с инсулинорезистентностью и диабетом второго типа следует обсудить допустимую порцию с лечащим врачом.

Танины повышают риск образования фитобезоаров — плотных скоплений непереваренных растительных остатков в желудке. Клетчатка и органические кислоты могут раздражать его слизистую. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта врач посоветовала отказаться от хурмы либо предварительно замораживать или термически обрабатывать плоды. При этом витамин С практически разрушается, а бета-каротина, по словам Соломатиной, становится больше.