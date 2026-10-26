Завозной случай лихорадки Зика зафиксировали в Москве у туристки с Бали

Лихорадку Зика зафиксировали в Москве у туристки, вернувшейся с острова Бали. Подробности сообщил Роспотребнадзор в мессенджере «Макс» .

«Заболевание выявлено в сентябре текущего года у женщины, вернувшейся с отдыха на острове Бали в Москву. <…> Для России лихорадка Зика не является эндемичной. Основной риск связан с завозом инфекции путешественниками из неблагополучных регионов», — отметили в ведомстве.

Женщину госпитализировали в стационар, биоматериал исследовали — диагноз подтвердился. В Роспотребнадзоре отметили, что в России риск распространения лихорадки Зика исключен.

К заражению может привести даже один укус комара, предупредили в ведомстве. Насекомые могут быть переносчиками различных инфекций, например, лихорадку Денге, Зика и Чикунгунья переносят комары рода Aedes.

Ранее в РФ разработали тест-систему для оперативной диагностики лихорадки Зика.