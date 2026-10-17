Оспа обезьян в Петербурге: что это за вирус и какие меры реально защищают

В Санкт-Петербурге зафиксировали несколько случаев заражения вирусом оспы обезьян, Роспотребнадзор организовал комплекс противоэпидемических мероприятий. Что известно о вспышке инфекции в Северной столице, чем опасен вирус и как от него защититься — в материале 360.ru.

Что известно об оспе обезьян в Петербурге Специалисты Межрегионального Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование после новостей о распространении вируса оспы обезьян. «Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц. Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением пять человек. Выдано предписание на проведение дезинфекции», — уточнили в ведомстве. Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Межрегионального Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Что такое оспа обезьян Оспа обезьян — это родственная с натуральной оспой инфекция с очень близкими симптомами, рассказал 360.ru вирусолог Павел Волчков. «Пока что вирус оспы обезьян не так очеловечился, не стал настолько эффективен в передаче. Но мы уже видим, что все больше и больше случаев, когда дальше от исходного очага, именно от Западной и Центральной Африки, „залетает“ вирус оспы обезьян. „Залетает“ в кавычках, потому что летит он вместе с инфицированными людьми», — сказал он.

Оспа обезьян переносится относительно натуральной оспы легко и почти без летальных исходов.

Летальные исходы могут быть, но это скорее ситуация с иммунодефицитами. В норме люди переболевают и выздоравливают естественным путем без дополнительных препаратов. Это не значит, что так будет всегда, но я к тому, что вирус эволюционирует.

Вирус постоянно мутирует в каждом новом зараженном организме. Изменения могут привести как к более легкому течению болезни, так и к более тяжелому. «Нужно понимать, что вирус оспы обезьян — не проблема этого года. Проблема тянется десятилетиями. Практически непатогенный вирус сейчас достаточно хорошо передается от человека к человеку, и это очень плохо, но до некоторой степени неизбежно. Если мы ничего не предпримем, это будет такой же вирус, как и ветрянка в России. Если не будет вакцины, он будет такой же массовый», — отметил Волчков. Как передается оспа обезьян Вирус оспы обезьян передается трансдермальным путем — с поверхности кожи или слизистых.

Симптомы оспы обезьян и меры защиты Практически невозможно самостоятельно отличить вирус оспы обезьян от другой оспоподобной инфекции. Только молекулярно-генетические и иммунологические тесты могут однозначно определить патоген. «До появления оспы развиваются лихорадка, температура, интоксикация, ломота, слабость. Это общие симптомы, которые возникают чуть ли не для каждого вируса, который достаточно системно распространился в организме. Вы просто имеете дело с общими симптомами. Когда появляются высыпания, уже более четко понимаете, что это не грипп. А высыпания фокусируют на более ограниченном количестве вирусов. Даже высыпание однозначно интерпретировать как вирус оспы обезьян не получится», — отметил Волчков. Вакцины от вируса оспы обезьян пока нет, но есть прививка от натуральной оспы.

Люди, которые были вакцинированы натуральной оспой, вирусом оспы обезьян еще ни разу не заболели. <…> Мне кажется, вопрос распространения вируса оспы обезьян — это просто дело времени, и я бы уже начал делать вакцину. Просто количество зараженных по миру, в России, в Европе, в Америке, ничтожно по сравнению с другими инфекциями.

Что касается гигиены, важна разборчивость в половых контактах. Если человек контактировал с зараженным оспой обезьян, следует обратиться в скорую помощь. «В скорой помощи должны сориентировать. <… > Если ты заболел, если у тебя есть первичные симптомы, останься дома, изолируйся», — заключил вирусолог.