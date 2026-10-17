Врач Чинчак назвал глупостью отказ от неонатального скрининга

Отказ родителей от расширенного неонатального скрининга младенцев в роддомах несет прямую угрозу жизни ребенка. Об этом в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» предупредил врач-неонатолог Владислав Чинчак.

«То есть это на самом деле очень крутой анализ, и как будто бы пренебрегать им — самая настоящая глупость», — сказал он.

Скрининг делают на вторые-третьи сутки после рождения ребенка. С 2023 года его программу расширили до 36 врожденных заболеваний.

«Они все очень коварные и фатальные», — обратил внимание Чинчак.

Тест позволяет выявить скрытые наследственные патологии обмена веществ задолго до появления первых тяжелых симптомов. До внедрения расширенного анализа, по его словам, ежегодно погибали сотни детей из-за не диагностированных вовремя болезней.

Страхи матерей, которые отказываются от анализа из-за предрассудков и теорий заговоров, собеседник 360.ru назвал необоснованными.