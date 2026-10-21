Врач раскрыл способ побороть обжорство по ночам

Диетолог Гарсия-Уэбб: четырехразовое питание помогает не объедаться по ночам

Диетолог Меган Гарсия-Уэбб назвала верный способ перестать объедаться по ночам. Врач рассказала о нем в беседе с Yahoo .

Проблему ночного голода помогает снять четырехразовое питание — завтрак, обед, ужин и полдник. Перерывы между приемами пищи не должны превышать пяти часов.

По словам специалиста, за едой надо осознавать свой физический голод и удовлетворять его.

«Нужно есть цельные, необработанные продукты, чтобы сигналы, которые пациенты получают от своего организма о чувстве голода и насыщении, были наилучшего качества», — объяснила специалист.

Гарсия-Уэбб обратила внимание, что продукты с высокой степенью обработки обманывают человека, заставляя его поглощать больше пищи и обходить естественный контроль.

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