Раскрыто, сколько чашек чая в день снижает риск болезней сосудов

JIM: если пить 6 чашек черного чая в день, то будет меньше проблем с сосудами

В мире чай считается одним из самых популярных напитков, как и кофе, но воздействие его на организм неоднозначно. Регулярное употребление чая может снижать риск сосудистых заболеваний на 11%, если только не пить слишком горячим. Исследование опубликовали в журнале Journal of Internal Medicine (JIM).

Специалисты проанализировали данные почти 486 тысяч взрослых жителей Китая, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем около девяти лет. Ученые за это время зарегистрировали 14 863 случая сосудистых заболеваний.

Они также выяснили, что у любителей чая риск развития таких болезней ниже на 11%, чем у тех, кто его не пил. Кроме того, при употреблении примерно шести-восьми чашек чая в день у людей, пьющих его еженедельно, наблюдали наименьший риск.

«При этом черный чай демонстрировал более устойчивую связь со снижением риска сосудистых заболеваний, чем зеленый. Наиболее благоприятные результаты также были связаны с употреблением чая умеренной крепости», — уточнили исследователи.

По их данным, очень горячий чай, наоборот, вызывает повышенный риск сосудистых заболеваний. Кроме того, лучшие показатели оказались у людей, которые не курили, вели активный образ жизни и регулярно пили чай.

Ранее терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова рассказала, что пакетированный чай из высококачественного сырья ни чем не хуже листового по содержанию полезных веществ.