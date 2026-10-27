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    В ФИЦ питания назвали регион России с самым высоким показателем ожирения

    ЕАО возглавила рейтинг по распространенности ожирения среди взрослых в России

    Фото: 360.ru

    Самые высокие показатели распространенности ожирения среди взрослых зарегистрировали в Еврейской автономной области. Об этом рассказал ТАСС директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

    Доля людей с ожирением в регионе составила свыше 30%.

    «Самый низкий показатель на сегодня зафиксирован в Чукотском автономном округе. Это 6,6% взрослого населения», — добавил Никитюк.

    Ранее директор ФИЦ питания и биотехнологии сообщил, что каждому десятому школьнику страны диагностировали алиментарное ожирение или избыточную массу тела. Он отметил, что ситуацию удалось стабилизировать благодаря организации горячего питания в школах.

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