В ФИЦ питания назвали регион России с самым высоким показателем ожирения
ЕАО возглавила рейтинг по распространенности ожирения среди взрослых в России
Самые высокие показатели распространенности ожирения среди взрослых зарегистрировали в Еврейской автономной области. Об этом рассказал ТАСС директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.
Доля людей с ожирением в регионе составила свыше 30%.
«Самый низкий показатель на сегодня зафиксирован в Чукотском автономном округе. Это 6,6% взрослого населения», — добавил Никитюк.
Ранее директор ФИЦ питания и биотехнологии сообщил, что каждому десятому школьнику страны диагностировали алиментарное ожирение или избыточную массу тела. Он отметил, что ситуацию удалось стабилизировать благодаря организации горячего питания в школах.
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