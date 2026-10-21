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    Врачи НИИ Склифосовского сохранили пациенту легкое благодаря бронхиальному ножу

    Фото: РИА «Новости»

    Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского сохранили легкое пациента, воспользовавшись собственной разработкой — бронхиальным ножом. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее процитировало РИА «Новости».

    «Опыт его использования специалисты института передают коллегам из других регионов, и сегодня разработка применяется в клиниках Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Нальчика, а также в Дагестане», — сказала она.

    Инструмент вводят через бронхоскоп — тонкую и подвижную трубку с присоединенной камерой. На экране специалисты видят зону сужения и при помощи бронхиального ножа обрабатывают рубцовую ткань.

    Благодаря разработке можно аккуратно рассекать и убирать ткани, препятствующие прохождению воздуха, тем самым увеличивая суженный участок бронха. Еще технология дает возможность убирать отдельные опухоли и полипы, рассекать рубцы или спайки через рот, не проводя при этом открытую операцию.

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