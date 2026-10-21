Врачи НИИ Склифосовского сохранили пациенту легкое благодаря бронхиальному ножу

Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского сохранили легкое пациента, воспользовавшись собственной разработкой — бронхиальным ножом. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее процитировало РИА «Новости» .

«Опыт его использования специалисты института передают коллегам из других регионов, и сегодня разработка применяется в клиниках Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Нальчика, а также в Дагестане», — сказала она.

Инструмент вводят через бронхоскоп — тонкую и подвижную трубку с присоединенной камерой. На экране специалисты видят зону сужения и при помощи бронхиального ножа обрабатывают рубцовую ткань.

Благодаря разработке можно аккуратно рассекать и убирать ткани, препятствующие прохождению воздуха, тем самым увеличивая суженный участок бронха. Еще технология дает возможность убирать отдельные опухоли и полипы, рассекать рубцы или спайки через рот, не проводя при этом открытую операцию.