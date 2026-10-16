360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Диетолог Писарева предостерегла от бананового сока при диабете

    Людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и заболеваниями почек не стоит пить соки с бананом. Об этом предупредила диетолог Ирина Писарева, сообщает «Москва 24».

    Поклонники здорового образа жизни стали называть банановый сок супернапитком, якобы популярным среди врачей скорой помощи. Его предлагают для перекуса и поддержания энергии. Писарева считает, что такой продукт нельзя назвать суперфудом, и советует выбирать целый банан.

    Даже пакетированные соки без добавленного сахара могут содержать фруктовые концентраты, повышающие количество углеводов. Особую осторожность эксперт рекомендовала людям с диабетом II типа и инсулинорезистентностью. При заболеваниях почек причиной ограничений может стать калий.

    Людям без противопоказаний Писарева предложила готовить напиток самостоятельно: взбивать мякоть банана с йогуртом или кефиром.

    Нутрициолог Ольга Ромашина пояснила, что банан в виде напитка имеет смысл употреблять только после тяжелых физических нагрузок для быстрого восстановления энергии. При снижении веса такими напитками лучше не увлекаться: жидкие калории не обеспечивают долгого насыщения.

    Ромашина также предупредила, что банановые соки из-за склонности к брожению не рекомендуются при синдроме раздраженного кишечника и частом вздутии живота.

    Читайте также

    Неонатолог Чинчак рассказал о существовании четвертого триместра беременности

    Онищенко предупредил о новом опасном штамме свиного грипа

    Врач назвал самые популярные психические расстройства

    Кошка случайно плюнула в глаз хозяйки и вызвала воспаление роговицы

    Московские врачи во время операции нашли в яичнике пациентки челюсть с зубами

    Названа оптимальная температура воздуха в спальне

    Природа подумала за нас: как добрать кальций, если не ешь творог, — топ продуктов

    Британец описал переживания во время остановки сердца на 15 минут

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Инфекционист назвала неспецифические симптомы лямблиоза

    Россиянам рассказали, какое мясо повышает гемоглобин

    Дичь со вкусом смерти: чем опасна медвежатина без ветеринарной проверки

    Киста с костями и зубами. Что такое тератома и чем она опасна?