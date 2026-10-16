Диетолог Писарева предостерегла от бананового сока при диабете

Людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и заболеваниями почек не стоит пить соки с бананом. Об этом предупредила диетолог Ирина Писарева, сообщает « Москва 24 ».

Поклонники здорового образа жизни стали называть банановый сок супернапитком, якобы популярным среди врачей скорой помощи. Его предлагают для перекуса и поддержания энергии. Писарева считает, что такой продукт нельзя назвать суперфудом, и советует выбирать целый банан.

Даже пакетированные соки без добавленного сахара могут содержать фруктовые концентраты, повышающие количество углеводов. Особую осторожность эксперт рекомендовала людям с диабетом II типа и инсулинорезистентностью. При заболеваниях почек причиной ограничений может стать калий.

Людям без противопоказаний Писарева предложила готовить напиток самостоятельно: взбивать мякоть банана с йогуртом или кефиром.

Нутрициолог Ольга Ромашина пояснила, что банан в виде напитка имеет смысл употреблять только после тяжелых физических нагрузок для быстрого восстановления энергии. При снижении веса такими напитками лучше не увлекаться: жидкие калории не обеспечивают долгого насыщения.

Ромашина также предупредила, что банановые соки из-за склонности к брожению не рекомендуются при синдроме раздраженного кишечника и частом вздутии живота.