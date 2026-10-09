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    Киста с костями и зубами. Что такое тератома и чем она опасна?

    Гинеколог Лордкипанидзе: тератомы лучше удалять

    Фото: РИА «Новости»

    Московские врачи обнаружили в яичнике 25-летней девушки фрагменты челюсти с зубами. Как это объясняется, насколько часто встречается и лечится ли — в материале 360.ru.

    Нетипичная киста

    Девушка обратилась в больницу имени Ерамишанцева с тянущими болями внизу живота. На тот момент они мучили ее уже месяц. УЗИ показало девятисантиметровое образование в левом яичнике.

    Во время операции, проводившейся лапароскопически (через небольшие проколы), хирурги нашли в кисте фрагмент челюсти с зубами и костную ткань, сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

    У врачей получилось удалить кисту и сохранить здоровую ткань яичника. Работа хирургов заняла два часа.

    Фото: РИА «Новости»

    Образование оказалось доброкачественным.

    Девушка чувствует себя хорошо. В будущем она сможет иметь детей: ей также восстановили проходимость маточных труб.

    Что было у пациентки?

    У девушки обнаружили тератому — врожденную кисту, развивающуюся из зародышевых клеток в процессе эмбрионального развития. Внутри таких образований могут быть волосы, кожа, жир, кости и зубы.

    «Но целая челюсть с зубами — случай уникальный даже для опытных хирургов», — процитировала пресс-служба Департамента здравоохранения акушера-гинеколога Ару Торгомяна.

    Он столкнулся с таким впервые.

    Фото: РИА «Новости»

    Гинеколог-эндокринолог, УЗИ-диагност Ирина Филатова сообщила 360.ru, что это действительно редкая ситуация. Она упомянула и о других удивительных случаях, которые фиксировали врачи.

    «Бывает и такое, что второй младенец остается в легком или другом органе брата и сестры. Это аномалии, но они случаются», — подчеркнула Филатова.

    А акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе считает, что зубы в тератоме — хоть и нетипичное, но не такое уж исключительное явление.

    «Чаще всего [внутри тератомы находится] смесь жировой ткани и волос. Но нельзя сказать, что зубы — это какой-то эксклюзивный случай. Может встречаться практически любая ткань. Из базовых, зародышевых клеток формируются все ткани человеческого тела», — пояснил 360.ru врач.

    Тератому выявляют как у женщин (обычно в яичниках), так и у мужчин. У них она обычно локализуется в яичках.

    Опасна ли тератома и можно ли ее вылечить?

    Тератома относится к доброкачественным образованиям. Сама по себе она не исчезает, и обычно врачи решают удалить ее.

    Теоретически рак из тератомы развиваться не должен, однако исключать такой поворот нельзя. Дело в том, что любой активный пролиферативный процесс — процесс деления и размножения клеток — потенциально опасен с точки зрения возникновения онкологического заболевания.

    С точки зрения онкологической настороженности тератома не представляет опасности. Но жировая ткань функционирует в организме и может развиваться, увеличиваться в размерах. Поэтому обычно ее убирают.

    Борис Лордкипанидзе

    акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт по вопросам репродуктивного здоровья

    По словам Ирины Филатовой, операция нужна всегда. Она подтвердила, что тератома способна переродиться в рак.

    Есть ли способ профилактики?

    Гарантированно предотвратить появление тератомы у будущего ребенка невозможно. Но можно и нужно делать пренатальное УЗИ на ранних сроках.

    А чтобы своевременно обнаружить уже существующее образование, необходимо регулярно проходить осмотры у гинеколога или уролога.

    Если появились боли внизу живота, нарушения менструального цикла и другие тревожные симптомы, нужно немедленно записаться к врачу.

    Необычные случаи обнаружения тератомы

    В 2024 году врачи нашли у 35-летнего жителя Сургута внутричерепную тератому с волосами. Как рассказал директор Департамента здравоохранения ХМАО — Югры, хирург Алексей Добровольский, мужчина жаловался на сильные головные боли и головокружение.

    МРТ показало, что у пациента в мозге находится образование размером пять на семь сантиметров. Тератома годами росла бессимптомно, но со временем начала давить на структуры мозга.

    Внутричерепные тератомы — явление крайне редкое. Нейрохирурги сургутской больницы столкнулись с подобным впервые.

    Образование успешно удалили. После операции мужчина чувствовал себя хорошо.

    Фото: РИА «Новости»

    В этом году сложную операцию по удалению 12-сантиметровой тератомы провели в Воронеже.

    Сорокадвухлетняя женщина чувствовала боль внизу живота, также у нее выявили анемию. Хирурги применили лапароскопический метод, извлекли опухоль и сохранили яичник, писала Pravda.Ru. Отмечалось, что анемия у пациентки могла стать следствием хронического воспалительного процесса или влияния опухоли на обмен веществ.

    Еще более необычный случай произошел в Китае. Тератому размером более шести сантиметров с жировой и хрящевой тканью успешно удалили из горла шестилетнего мальчика. Ребенок полгода ел только мягкую пищу и сильно храпел, и мать решила обратиться к врачу.

    Первоначально опухолевидное образование приняли за «неразвитого близнеца». Отличие тератомы в том, что она развивается из собственных клеток организма пациента.

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