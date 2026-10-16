Неонатолог Чинчак рассказал о существовании четвертого триместра беременности

После рождения ребенок довольно долгое время воспринимает себя и мать как единое целое. В эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» врач-неонатолог Владислав Чинчак пояснил, что младенцу нужно в этот период больше всего.

«У нас есть даже такое понятие, как четвертый триместр беременности. Это как период донашивания, ребенку жизненно необходимо быть при взрослом, потому что у него нет собственных инструментов для саморегуляции. Он не может сам успокоиться, ему очень сложно самому уснуть или поесть — вообще ничего», — напомнил он.

У новорожденного, добавил Чинчак, все подчинено рефлексам, а они срабатывают в ответ на раздражители.

«Человек без матери и без отца в первые месяцы жизни вообще не может существовать», — подчеркнул неонатолог.

Молодым матерям он посоветовал в первую очередь следить за собственным состоянием: быть, по возможности, спокойными, чтобы не нервничал и ребенок. И помогать ей в этом обязательно должен мужчина.