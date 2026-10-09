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    Врач назвал самые популярные психические расстройства

    Врач Соловьева: тревожность и депрессия самые популярные психические заболевания

    Фото: РИА «Новости»

    Абсолютными лидерами среди психических заболеваний стали депрессивные и тревожные состояния. Это связано с увеличением психоэмоциональной нагрузки и постоянным стрессом. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила доцент кафедры клинической психологии ИКПСР Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.

    «В последние годы наиболее часто встречаются невротические и аффективные расстройства. Среди них безусловными лидерами являются тревожные расстройства и депрессия», — заявила эксперт.

    По ее словам, психические расстройства неоднородны, причины возникновения могут сильно различаться. Общей для них стала биопсихосоциальная модель развития, которая подчеркивает взаимодействие трех факторов: психологических особенностей, социальных влияний и биологической составляющей.

    Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября. Праздник учредила ВОЗ вместе со Всемирной федерацией психического здоровья. Он нужен для повышения осведомленности людей о психических расстройствах.

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