Врач назвал самые популярные психические расстройства

Абсолютными лидерами среди психических заболеваний стали депрессивные и тревожные состояния. Это связано с увеличением психоэмоциональной нагрузки и постоянным стрессом. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила доцент кафедры клинической психологии ИКПСР Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.

«В последние годы наиболее часто встречаются невротические и аффективные расстройства. Среди них безусловными лидерами являются тревожные расстройства и депрессия», — заявила эксперт.

По ее словам, психические расстройства неоднородны, причины возникновения могут сильно различаться. Общей для них стала биопсихосоциальная модель развития, которая подчеркивает взаимодействие трех факторов: психологических особенностей, социальных влияний и биологической составляющей.

Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября. Праздник учредила ВОЗ вместе со Всемирной федерацией психического здоровья. Он нужен для повышения осведомленности людей о психических расстройствах.