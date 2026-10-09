Московские врачи во время операции нашли в яичнике пациентки челюсть с зубами

Врачи больницы имени Ерамишанцева в Москве нашли в яичнике 25-летней пациентки тератому, внутри которой находился фрагмент челюсти с зубами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Девушка месяц страдала от тянущих болей и обратилась в больницу. Медики выявили новообразование в левом яичнике размером девять сантиметров.

Вмешательство выполняли лапароскопически — через маленькие проколы. Во время процесса врачи нашли внутри кисты фрагмент челюсти с зубами и костную ткань, а также выявили у пациентки непроходимость маточных труб.

«Тератома — врожденная киста, которая развивается из зародышевых клеток. Внутри могут быть волосы, кожа, жир, кости, редко зубы. Но целая челюсть с зубами — случай уникальный даже для опытных хирургов», — сказала врач — акушер-гинеколог Ара Торгомян.

Операцию делали два часа. Медики удалили кисту, сохранили здоровые ткани яичника и репродуктивную функцию девушки, а также возобновили проходимость маточных труб.