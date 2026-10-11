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    Россиянам рассказали, какое мясо повышает гемоглобин

    Врач Литвинова: для гемоглобина полезнее пигментированное мясо

    Фото: РИА «Новости»

    Людям с низким гемоглобином стоит сначала обратиться к врачу, а затем скорректировать рацион. Об этом изданию «Газета.ru» рассказала доктор технических наук, профессор Елена Литвинова.

    По ее словам, для повышения гемоглобина лучше выбирать наиболее пигментированные отрубы мяса. В интенсивно работающих мышцах содержится больше миоглобина, чем в мышцах с меньшей нагрузкой.

    Эксперт привела цифры по содержанию гемоглобина. В телятине оно составляет 0,01–0,03%, во взрослой говядине — 0,04–0,06%, в старой говядине — 0,08–0,1%, в свинине — 0,03–0,05%.

    Чтобы железо лучше усваивалось, мясо стоит сочетать со сладким перцем, капустой, брокколи, томатами и зеленью, добавила Литвинова.

    Ранее в Роспотребнадзоре дали советы, как поддержать иммунитет осенью. Россиянам порекомендовали придерживаться сбалансированного питания, режима сна и физической активности.

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