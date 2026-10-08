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    Кошка случайно плюнула в глаз хозяйки и вызвала воспаление роговицы

    Фото: РИА «Новости»

    В Новосибирске кошка случайно плюнула в глаз хозяйки, что привело к воспалению роговицы. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

    Девушка проснулась ночью из-за того, что ее питомица усердно вылизывалась. В какой-то момент кошка встряхнулась и в левый глаз ее хозяйки попала кошачья слюна. Роговица сразу воспалилась, стала выпуклой.

    Перепуганная девушка позвонила в скорую помощь. Медики ее успокоили и посоветовали утром обратиться к врачу. Она не стала терпеть и отправилась в аптеку за каплями. Отек глаза после ночного приключения продержался еще два дня.

    В конце лета в Турции погибла четырехлетняя девочка, которую укусила за губу бездомная кошка. У ребенка диагностировали бешенство.

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