Кошка случайно плюнула в глаз хозяйки и вызвала воспаление роговицы

В Новосибирске кошка случайно плюнула в глаз хозяйки, что привело к воспалению роговицы. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Девушка проснулась ночью из-за того, что ее питомица усердно вылизывалась. В какой-то момент кошка встряхнулась и в левый глаз ее хозяйки попала кошачья слюна. Роговица сразу воспалилась, стала выпуклой.

Перепуганная девушка позвонила в скорую помощь. Медики ее успокоили и посоветовали утром обратиться к врачу. Она не стала терпеть и отправилась в аптеку за каплями. Отек глаза после ночного приключения продержался еще два дня.

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