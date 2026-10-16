Онищенко предупредил о новом опасном штамме свиного грипа

Онищенко: в ближайшее время может появиться более заразный штамм свиного гриппа

Вирус гриппа А, известный как свиной, обладает высоким пандемическим потенциалом. Новый штамм может появиться в ближайшее время, и он может быть более заразным, сообщил в интервью РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Примерно каждые 10 лет у нас появляется пандемический штамм. Мы ждем, что в ближайшее время появится такой штамм из тех же H1N1, но только более контагиозный и более вирулентный, для этого мы и занимаемся мониторингом», — сообщил Онищенко.

По словам академика, новой пандемии бояться не стоит. Подъемы и спады любого заболевания являются цикличными, это элемент эволюции.

Роспотребнадзор сообщил, что в России циркулируют вирусы свиного гриппа, а также риновирусы и парагриппа. Самым действенным способом защиты является вакцинация, напомнили в ведомстве.