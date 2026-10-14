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    Инфекционист назвала неспецифические симптомы лямблиоза

    Инфекционист Мухина: усталость и крапивница могут быть признаками лямблий

    Фото: 360.ru

    Лямблиоз часто протекает бессимптомно, но есть неспецифические признаки, по которым можно распознать болезнь. Об этом в беседе с 360.ru рассказала инфекционист Марият Мухина.

    «Насторожить должны неспецифические признаки: усталость, сниженная работоспособность, раздражительность, нарушения сна, бледность, сухость кожи, ломкость и исчерченность ногтей, выпадение волос, снижение массы тела без видимой причины, вздутие и метеоризм, отрыжка с запахом сероводорода, тошнота, дискомфорт в эпигастрии и около пупка, крапивница, обострение атопического дерматита», — рассказала врач.

    При дефиците B12, вызванном лямблиозом, могут присутствовать симптомы парестезии: онемение или покалывание кончиков пальцев.

    Все перечисленные симптомы неспецифичны, поэтому заболевание может долгие годы маскироваться под анемию, отметила врач.

    «Характерный сигнал — рефрактерная анемия. Человек месяцами принимает железо, а ферритин не растет, потому что поврежденная слизистая двенадцатиперстной кишки его не всасывает», — отметила Мухина.

    Что такое лямблии, каков механизм их действия и как они вредят организму человека — в материале 360.ru.

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