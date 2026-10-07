Сегодня 15:30 Дичь со вкусом смерти: чем опасна медвежатина без ветеринарной проверки Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Хакасии объявили о всплеске риска заражения трихинеллезом. Причина — рост активности бурых медведей и участившиеся случаи добычи хищников, мясо которых охотники едят без ветеринарной проверки. Что это за заболевание, как передается, можно ли вылечиться и как защитить себя, разбирался 360.ru.

Обстановка в Хакасии О внушительном росте рисков заражения среди людей, употреблявших медвежатину, не прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу, объявило региональное управление Роспотребнадзора. «На фоне активности бурых медведей значительно возросли риски возникновения случаев заболевания трихинеллезом», — сообщила пресс-служба администрации Абазы со ссылкой на информацию ведомства. Микроскопические исследования мяса добытых бурых медведей выявили уже пять случаев обнаружения личинок трихинелл. Управление ветеринарии Хакасии организовало лечебно-диагностические мероприятия и наблюдение за охотниками, которые участвовали в добыче инвазированного животного.

Фото: РИА «Новости»

Что такое трихинеллез и как передается Трихинеллез — тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое мелкими круглыми червями. По словам инфекциониста, руководителя отделения детских болезней МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елены Мескиной, заразиться можно при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса.

Медведи действительно одни из разносчиков этого заболевания. Почему? Потому что всеядны. Они могут съедать мясо тех же кабанов, которые также представляют собой достаточно высокую группу риска, особенно если лесные. Елена Мескина

Собеседница 360.ru привела исторический пример, демонстрирующий, насколько опасной может быть эта болезнь. «Вспомним о северной экспедиции в конце XIX — начале XX века, затерявшейся во льдах. Все люди погибли. Спустя годы, при исследовании тел, выявили, что причиной стал трихинеллез. Потому что они ели то, что могли поймать, — белых медведей», — рассказала специалист. Как развивается трихинеллез Механизм заражения достаточно коварен. Личинки находятся в мышцах животного и при употреблении такого мяса оживают в желудочно-кишечном тракте человека. «Человек ест мясо, в котором находятся трихинеллы. Они оживают в ЖКТ, попадают в организм через кровь. Кровь их разносит в мышцы, и они оседают в различных местах. Организм пытается их ограничить капсулой, но внутри этой капсулы черви достаточно долго сохраняют жизнеспособность», — пояснила врач.

Фото: РИА «Новости»

Симптомы и риски трихинеллеза Протекать заболевание может очень тяжело, а первые симптомы трихинеллеза неспецифичны, что затрудняет диагностику. Организм воспринимает червя как нечто чужеродное и запускает мощную воспалительную реакцию, которая сама по себе может быть опасной.

Лихорадка, недомогание, вплоть до серьезного сепсисоподобного состояния. И отеки могут быть: очень выраженный отечный синдром именно за счет воспаления. Поскольку трихинеллы располагаются в мышцах, то также очень выражены мышечные боли, особенно там, где крупные мышцы: икры, жевательные, глазодвигательные. Глаза могут болеть очень сильно.

Возможны и тяжелые аллергические реакции: кожная сыпь, невыносимый зуд. Все это сопровождается выраженной слабостью и общим недомоганием. «Кроме того, очень опасны последствия этого заболевания, которые могут выражаться в воспалении сердца, воспалении легких, может быть поражение центральной нервной системы», — предупредила инфекционист, отметив, что трихинеллы способны попадать в любой орган и поражать его. Можно ли вылечить и как защититься от трихинеллеза Заболевание считается излечимым, но процесс лечения будет тяжелым. Используются противопаразитарные средства, которые могут давать неприятные побочные эффекты. Также организм реагирует на гибель самих паразитов. Однако лечиться нужно обязательно — без терапии вероятен летальный исход.

Фото: РИА «Новости»

Единственным способом обезопасить себя от заражения собеседница 360.ru назвала твердый отказ от употребления мяса, обработанного способами, которые не убивают личинок. Его обязательно необходимо термически обработать на всю глубину.

Засолка, сырокопчение, замораживание — все это трихинелл не убивает. При варке нужно делить мясо на мелкие куски, ни в коем случае не варить крупные, потому что температура внутри может не достичь нужной для гибели личинок.