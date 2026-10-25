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    Трамп заявил о возможных подвижках в урегулировании конфликта на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп высказался по поводу визита своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, отметив, что рассчитывает на подвижки в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

    «Он ездил, чтобы обсудить пару вопросов. Этот конфликт с Украиной, где, я думаю, что-то произойдет», — сказал американский лидер.

    Трамп добавил, что помимо этого Вашингтон смог вернуть хорошего человека, который долго сидел в тюрьме во время администрации экс-президента США Джо Байдена. Больше никаких подробностей и сроков он не привел.

    До этого Трамп уже заявлял, что завершение украинского конфликта ближе, чем когда-либо. Также отмечал, что не планирует вводить новые антироссийские санкции по этой причине.

    Ранее Трамп попросил российского президента Владимира Путина освободить воевавшего на стороне украинских неонацистов 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда.

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