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    Медведев призвал Трампа радикально решить вопрос с Зеленским

    Фото: РИА «Новости»

    Главе Белого дома Дональду Трампу следует решить вопрос с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Политик перечислил претензии к главе киевского режима. Среди них — поддержка экс-президента США Джо Байдена, отказ передать компромат на его соперника, а также требования денег и оружия.

    Политик обвинил Зеленского в манипуляциях европейскими лидерами и отказе прекращать атаки на российские НПЗ. Помимо этого, он упомянул коррупцию и связи с мексиканскими картелями. По мнению Медведева, действия украинского лидера ставили США и НАТО на грань глобального конфликта.

    «Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение. <…> Метод, место и способ не имеют значения», — написал он.

    Ранее Медведев назвал Зеленского помехой миру.

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