Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не хочет ужесточать санкции против России, ведь Москва и Вашингтон уже близки к сделке по Украине. Об этом сообщил ТАСС .

«Мы сейчас ведем переговоры с Россией по Украине. Мы, возможно, близки к сделке впервые за долгое время. Возможно, что мы близки к сделке. Когда вы близки к сделке и ведете очень деликатные переговоры, то не вводите санкции», — сказал американский лидер.

При этом глава Белого дома отметил, что обладает полномочиями ввести антироссийские санкции в любой момент.

Ранее Трамп заявил, что украинский конфликт сейчас ближе к урегулированию, чем когда-либо. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в середине ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.