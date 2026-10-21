360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    США не планируют ужесточать санкции против России — Трамп

    Трамп: США не ужесточат санкции против России из-за сделки по Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не хочет ужесточать санкции против России, ведь Москва и Вашингтон уже близки к сделке по Украине. Об этом сообщил ТАСС.

    «Мы сейчас ведем переговоры с Россией по Украине. Мы, возможно, близки к сделке впервые за долгое время. Возможно, что мы близки к сделке. Когда вы близки к сделке и ведете очень деликатные переговоры, то не вводите санкции», — сказал американский лидер.

    При этом глава Белого дома отметил, что обладает полномочиями ввести антироссийские санкции в любой момент.

    Ранее Трамп заявил, что украинский конфликт сейчас ближе к урегулированию, чем когда-либо. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в середине ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Читайте также

    Украинский конфликт сейчас ближе к завершению, чем когда-либо — Трамп

    Уиткофф и Кушнер отчитали Зеленского за высказывания в адрес Трампа

    Кушнер сообщил об «обнадеживающем прогрессе» на переговорах по Украине

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Ушаков заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине

    Ушаков назвал сроки и место нового раунда переговоров России, США и Украины

    Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры в начале ноября

    Встреча Путина и Уиткоффа продлилась около трех часов