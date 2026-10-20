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    Трамп заявил, что попросил Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ Хаббарда

    Фото: РИА «Новости»

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что попросил российского коллегу Владимира Путина освободить 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда, осужденного в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил ТАСС.

    «Я говорил с президентом Путиным по поводу Хаббарда. Я долго говорил с ним, я обратился к нему с просьбой отпустить его. Посмотрим, что произойдет», — сказал американский лидер.

    Трамп добавил, что хотел бы вернуть Хаббарда в Соединенные Штаты.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам 10 месяцам колонии общего режима. Хаббард дал признательные показания по существу предъявленных ему обвинений.

    Ранее Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после Норвегии планирует встретиться с Путиным и обсудить ряд вопросов по Украине, а также освобождение Хаббарда.

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