В Кремле рассказали о подготовке к саммиту Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Ушаков: подготовка к саммиту Путина, Си Цзиньпина и Трампа уже началась

Организация и подготовка предстоящего саммита с участием президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже началась. Об этом «Вестям» сообщил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

По его словам, китайские коллеги к проведению переговоров подошли очень серьезно.

«Сейчас могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне готовы к проведению [встречи], к ней началась подготовка», — подчеркнул Ушаков.

Трамп подтверждал готовность участвовать во встрече в Китае. Газета The Wall Street Journal заявляла о предложении российской стороны провести трехстороннее мероприятие на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Одной из тем могло бы стать урегулирование украинского конфликта.

Представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что встреча Путина, Си и Трампа даст миру надежду на стабилизацию.