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    Трамп заявил о двух сценариях решения конфликта с Ираном

    Трамп заявил о необходимости «покончить» с Ираном или заключить с ним сделку

    White House
    Фото: White House

    Соединенным Штатам необходимо принять решение, заключать ли сделку с Ираном или выбрать другой сценарий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox News.

    «Мне предстоит сделать выбор. Покончить с ним, что будет очень просто, или заключить сделку», — сказал он.

    Глава США добавил, что цены на нефть непременно снизятся, как только военный конфликт с Ираном завершится.

    Ранее стало известно, что Соединенные Штаты приступили к экстренной эвакуации дипломатов и их семей из ближневосточных стран из-за угрозы со стороны Ирана.

    При этом многие сотрудники дипслужб узнают об отъезде не от своих руководителей, а из новостей.