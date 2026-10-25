Трамп заявил о двух сценариях решения конфликта с Ираном

Трамп заявил о необходимости «покончить» с Ираном или заключить с ним сделку

Соединенным Штатам необходимо принять решение, заключать ли сделку с Ираном или выбрать другой сценарий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox News.

«Мне предстоит сделать выбор. Покончить с ним, что будет очень просто, или заключить сделку», — сказал он.

Глава США добавил, что цены на нефть непременно снизятся, как только военный конфликт с Ираном завершится.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты приступили к экстренной эвакуации дипломатов и их семей из ближневосточных стран из-за угрозы со стороны Ирана.

При этом многие сотрудники дипслужб узнают об отъезде не от своих руководителей, а из новостей.