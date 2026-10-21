360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Украинский конфликт сейчас ближе к завершению, чем когда-либо — Трамп

    Трамп: украинский конфликт сейчас ближе к завершению, чем когда-либо

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что украинский конфликт сейчас, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо ранее. Об этом сообщил ТАСС.

    Американский лидер добавил, что ранее обсуждал с президентом России Владимиром Путиным прекращение конфликта на Украине.

    «Кстати, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо были», — сказал глава Белого дома.

    Ранее зять президента США Джаред Кушнер заявил о достижении «обнадеживающего прогресса» в переговорах по Украине. По его словам, обсуждение с украинскими, европейскими и российскими коллегами носило конструктивный характер.

    Читайте также

    Уиткофф и Кушнер отчитали Зеленского за высказывания в адрес Трампа

    Кушнер сообщил об «обнадеживающем прогрессе» на переговорах по Украине

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Мир к этому готов: о чем говорили Путин и Уиткофф перед камерами и за закрытыми дверями

    Без Кушнера, но с планом. Зачем Уиткофф прилетел в Россию в девятый раз

    Путин поблагодарил Трампа за особое внимание к конфликту на Украине

    White House

    Путин в разговоре с Уиткоффом затронет тему встречи с Трампом в Китае

    Путин заявил, что освобожденный Стивен Хаббард уже в аэропорту Пулково

    Рубио заявил, что США ищут баланс в вопросе антироссийских санкций

    White House

    В Кремле исключили украинское урегулирование без участия представителей Киева

    Маск ограничил доступ Украины к системе Starshield — WSJ

    «Горе и смерти». Трамп назвал негативные последствия американской помощи Киеву

    Трамп заявил, что попросил Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ Хаббарда