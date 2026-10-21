Трамп: украинский конфликт сейчас ближе к завершению, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что украинский конфликт сейчас, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо ранее. Об этом сообщил ТАСС .

Американский лидер добавил, что ранее обсуждал с президентом России Владимиром Путиным прекращение конфликта на Украине.

«Кстати, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо были», — сказал глава Белого дома.

Ранее зять президента США Джаред Кушнер заявил о достижении «обнадеживающего прогресса» в переговорах по Украине. По его словам, обсуждение с украинскими, европейскими и российскими коллегами носило конструктивный характер.