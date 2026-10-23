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    Белый дом заявил, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках

    Фото: РИА «Новости»

    Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области. Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

    По данным Вашингтона, перемирие начнется 29 октября. Оно нужно для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских по специальному коридору.

    В Белом доме уточнили, что договоренностям содействовала первая леди США Мелания Трамп. По ее словам, она напрямую работала с руководством обеих стран.

    «Ситуация в Алешках ужасная. Алешки — прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население Алешек состоит в основном из пожилых людей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде», — подчеркнула первая леди.

    По ее словам, гражданские представители России и Украины будут вместе посещать местных жителей. Тем, кто захочет уехать, помогут с транспортом. Кроме того, независимая американская медиаорганизация будет документировать действия сторон на местах.

    Также ситуация в Алешках находится на контроле президента России Владимира Путина.

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