Белый дом заявил, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках

Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области. Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

По данным Вашингтона, перемирие начнется 29 октября. Оно нужно для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских по специальному коридору.

В Белом доме уточнили, что договоренностям содействовала первая леди США Мелания Трамп. По ее словам, она напрямую работала с руководством обеих стран.

«Ситуация в Алешках ужасная. Алешки — прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население Алешек состоит в основном из пожилых людей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде», — подчеркнула первая леди.

По ее словам, гражданские представители России и Украины будут вместе посещать местных жителей. Тем, кто захочет уехать, помогут с транспортом. Кроме того, независимая американская медиаорганизация будет документировать действия сторон на местах.

Также ситуация в Алешках находится на контроле президента России Владимира Путина.