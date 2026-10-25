Трамп высказался о перспективах возвращения бизнеса в Россию после урегулирования

Трамп: США хотели бы вести бизнес с РФ и Украиной после завершения конфликта

После заключения мирного соглашения США хотели бы возобновить экономическое сотрудничество с обеими сторонами украинского конфликта. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом журналистам во Флориде, сообщило РИА «Новости» .

«Безусловно, мы будем вести дела с Украиной и Россией и после окончания этого конфликта», — сказал он.

Трамп признался, что хотел бы вернуться к жизни, когда Россия и Украина заключат соглашение. Тогда американцы смогут вести дела с обеими сторонами.

Ранее глава Белого дома заявлял, что украинский конфликт как никогда близок к завершению. Перед этим он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Осло.