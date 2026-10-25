Мелания Трамп допустила поездку на Украину после договоренностей об Алешках
Первая леди США Мелания Трамп заявила журналистам во Флориде, что рассмотрит возможность поездки на Украину. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Посмотрим», — сказала она.
До этого в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области. Мелания Трамп взяла на себя организацию гуманитарной миссии.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что аппарат первой леди США будет контактировать с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой по этому вопросу. Президент РФ Владимир Путин, обсудивший ранее в ходе телефонного разговора ситуацию в Алешках с американским коллегой Дональдом Трампом, поблагодарил его супругу за участие.
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