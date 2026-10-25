Мелания Трамп допустила поездку на Украину после договоренностей об Алешках

Первая леди США Мелания Трамп заявила журналистам во Флориде, что рассмотрит возможность поездки на Украину. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Посмотрим», — сказала она.

До этого в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области. Мелания Трамп взяла на себя организацию гуманитарной миссии.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что аппарат первой леди США будет контактировать с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой по этому вопросу. Президент РФ Владимир Путин, обсудивший ранее в ходе телефонного разговора ситуацию в Алешках с американским коллегой Дональдом Трампом, поблагодарил его супругу за участие.