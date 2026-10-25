Франции вслед за США необходимо восстановить взаимовыгодные отношения с Россией. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X , комментируя выступление американского президента Дональда Трампа.

Он сделал репост видеозаписи, на которой республиканец рассказал о планах вести бизнес с Россией и Украиной после мирового соглашения. Филиппо поддержал Трампа и призвал последовать примеру американцев.

«А мы продолжаем эту бессмысленную войну и контрпродуктивные санкции <…>. Давайте восстановим весьма выгодные отношения с Россией!» — сказал политик.

Филиппо призвал прекратить поддержку Украины. Он заявил, что санкции выгодны французским и украинским коррупционерам.

Ранее о желании бизнеса вернуться в Россию сообщил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ. По его словам, Hyundai Motors и Kia Motors останавливает угроза санкций.