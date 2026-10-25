Захарова раскрыла, какие в мире питают надежды на встречу лидеров РФ, КНР и США

Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа может дать миру надежду на переход от хаоса к стабилизации. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

«Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями», — сказала она.

Дипломат отметила, что к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Пекине будет приковано внимание миллионов людей, если не миллиардов. Она добавила, что люди на нее возлагают много надежд, потому что им хочется от «сползания к абсолютному хаосу начать возвращаться к стабилизации».

Ранее в Германии предположили, что президент Финляндии Александр Стубб может представлять интересы Европы в возможных переговорах с Россией по Украине.