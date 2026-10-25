Маск раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине
Маск заявил о презрении к лицемерным поджигателям конфликта на Украине
Американский предприниматель Илон Маск резко раскритиковал сторонников продолжения боевых действий на Украине. Свое заявление он опубликовал в социальной сети X.
Бизнесмен обвинил их в отсутствии реалистичного плана урегулирования и лицемерии.
«Я испытываю полнейшее презрение к злобным, лицемерным поджигателям войны, которые выступают за бойню и не предлагают реалистичного решения конфликта. Горите в аду», — написал Маск.
Ранее предприниматель утверждал, что американские налогоплательщики финансируют Украину в том числе в интересах политических кампаний в США.
В октябре он также поддержал мнение президента США Дональда Трампа о необходимости смены руководства Украины.
До этого Маск обвинил власти Украины в нарушении условий использования системы спутниковой связи Starlink, которая не предназначена для нанесения ударов БПЛА для убийства людей.