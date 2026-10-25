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    Маск раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине

    Маск заявил о презрении к лицемерным поджигателям конфликта на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Американский предприниматель Илон Маск резко раскритиковал сторонников продолжения боевых действий на Украине. Свое заявление он опубликовал в социальной сети X.

    Бизнесмен обвинил их в отсутствии реалистичного плана урегулирования и лицемерии.

    «Я испытываю полнейшее презрение к злобным, лицемерным поджигателям войны, которые выступают за бойню и не предлагают реалистичного решения конфликта. Горите в аду», — написал Маск.

    Ранее предприниматель утверждал, что американские налогоплательщики финансируют Украину в том числе в интересах политических кампаний в США.

    В октябре он также поддержал мнение президента США Дональда Трампа о необходимости смены руководства Украины.

    До этого Маск обвинил власти Украины в нарушении условий использования системы спутниковой связи Starlink, которая не предназначена для нанесения ударов БПЛА для убийства людей.