Маск раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине

Маск заявил о презрении к лицемерным поджигателям конфликта на Украине

Американский предприниматель Илон Маск резко раскритиковал сторонников продолжения боевых действий на Украине. Свое заявление он опубликовал в социальной сети X .

Бизнесмен обвинил их в отсутствии реалистичного плана урегулирования и лицемерии.

«Я испытываю полнейшее презрение к злобным, лицемерным поджигателям войны, которые выступают за бойню и не предлагают реалистичного решения конфликта. Горите в аду», — написал Маск.

Ранее предприниматель утверждал, что американские налогоплательщики финансируют Украину в том числе в интересах политических кампаний в США.

В октябре он также поддержал мнение президента США Дональда Трампа о необходимости смены руководства Украины.

До этого Маск обвинил власти Украины в нарушении условий использования системы спутниковой связи Starlink, которая не предназначена для нанесения ударов БПЛА для убийства людей.