360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Кремле поддержали идею выдвижения переговорщика от Евросоюза

    Песков: Россия приветствовала бы переговорщика от ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Россия приветствовала бы переговорщика от Европейского союза. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

    По его словам, в Москве положительно отнесутся к появлению такого эмиссара. Однако важно, чтобы он действительно стремился к урегулированию мирным путем.

    «Если будет переговорщик — это хорошо. Если он будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию — это будет еще лучше», — подчеркнул Песков.

    Ранее в Европе приступили к поискам представителя для возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Одним из кандидатов был председатель Евросовета Антониу Кошта, однако он отказался от этой роли.

    Наиболее вероятно, что представителем может стать президент Финляндии Александр Стубб из-за его контактов с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    Читайте также

    В МИД России объяснили, почему ЕС мешает переговорам по Украине

    Захарова раскрыла, при каком условии Европа будет участвовать в переговорах

    В ЕС начали «искать лицо» для переговоров с Россией

    В МИД России объяснили, почему ЕС мешает переговорам по Украине

    Захарова раскрыла, при каком условии Европа будет участвовать в переговорах

    В ЕС начали «искать лицо» для переговоров с Россией