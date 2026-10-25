В Кремле поддержали идею выдвижения переговорщика от Евросоюза
Песков: Россия приветствовала бы переговорщика от ЕС
Россия приветствовала бы переговорщика от Европейского союза. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
По его словам, в Москве положительно отнесутся к появлению такого эмиссара. Однако важно, чтобы он действительно стремился к урегулированию мирным путем.
«Если будет переговорщик — это хорошо. Если он будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию — это будет еще лучше», — подчеркнул Песков.
Ранее в Европе приступили к поискам представителя для возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Одним из кандидатов был председатель Евросовета Антониу Кошта, однако он отказался от этой роли.
Наиболее вероятно, что представителем может стать президент Финляндии Александр Стубб из-за его контактов с главой Белого дома Дональдом Трампом.