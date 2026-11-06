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    Путин получил послание от Хаменеи

    сайт администрации президента России
    Фото: сайт администрации президента России

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, который передал ему послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщило иранское гостелевидение IRIB.

    «Мохсен Резаи передал господину Путину послание от верховного лидера», — заявили журналисты.

    При этом подробности послания не раскрываются.

    Кроме того, отмечается, что Резаи обсудил с российским лидером окончание войны. Вещатель также отметил, что Тегеран ранее подчеркивал — Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока его семь условий не будут полностью выполнены.

    Телеграм-канал «Соловьев Live» опубликовал кадры с Резаи, рассказавшим о встрече с российским лидером. По его словам, верховный лидер Иран хотел, чтобы он как можно скорее передал послание президенту России. Также Хаменеи попросил передать от него Путину самый теплый и сердечный привет.

    Резаи добавил, что Путин, как и китайский лидер, выступает за региональные договоренности. Также российский президент убежден, что иностранные государства не должны вмешиваться в безопасность региона.

    В первых числах сентября Путин встречался с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

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