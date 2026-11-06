Путин получил послание от Хаменеи

Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, который передал ему послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщило иранское гостелевидение IRIB .

«Мохсен Резаи передал господину Путину послание от верховного лидера», — заявили журналисты.

При этом подробности послания не раскрываются.

Кроме того, отмечается, что Резаи обсудил с российским лидером окончание войны. Вещатель также отметил, что Тегеран ранее подчеркивал — Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока его семь условий не будут полностью выполнены.

Телеграм-канал «Соловьев Live» опубликовал кадры с Резаи, рассказавшим о встрече с российским лидером. По его словам, верховный лидер Иран хотел, чтобы он как можно скорее передал послание президенту России. Также Хаменеи попросил передать от него Путину самый теплый и сердечный привет.

Резаи добавил, что Путин, как и китайский лидер, выступает за региональные договоренности. Также российский президент убежден, что иностранные государства не должны вмешиваться в безопасность региона.

В первых числах сентября Путин встречался с иранским президентом Масудом Пезешкианом.