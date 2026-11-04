Трамп сделал заявление о возможной эскалации конфликта с Ираном

Решения, связанные с возможной эскалацией конфликта с Ираном, будут определяться в первую очередь интересами Соединенных Штатов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире Politico .

«Мы посмотрим, и если увидим возможность что-либо сделать, то сделаем. Мы будем делать то, что лучше для этой страны (США)», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности обострения обстановки после промежуточных выборов.

Ранее Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по иранской горе Пикакс. По словам американского лидера, это не является проблемой и может быть сделано всего за час.

Также президент США высказался о перспективах разрешения украинского кризиса. По его мнению, Россия и Украина близки к готовности заключить соглашение.