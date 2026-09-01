Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Президент России Владимир Путин встретился со свои иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил ТАСС .

Встреча состоялась на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Путин отметил, что российско-иранские отношения развиваются стабильно.

«Как вы знаете, мы используем любую возможность, чтобы встретиться, пообщаться, провести консультации. Российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям, стабильно, в соответствии с буквой и духом Договора о всеобъемлющем статистическом партнерстве», — подчеркнул глава государства.

Путин также обратил внимание на большое значение сотрудничества стран в гуманитарной сфере. Пезешкиан напомнил, что Иран поддерживает позицию России по отходу от концепции однополярного мира.

В июле с Пезешкианом встретился зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза прибыл в Иран как представитель нашей страны для участия в церемонии прощания с Хаменеи.