Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом
Президент России Владимир Путин встретился со свои иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил ТАСС.
Встреча состоялась на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Путин отметил, что российско-иранские отношения развиваются стабильно.
«Как вы знаете, мы используем любую возможность, чтобы встретиться, пообщаться, провести консультации. Российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям, стабильно, в соответствии с буквой и духом Договора о всеобъемлющем статистическом партнерстве», — подчеркнул глава государства.
Путин также обратил внимание на большое значение сотрудничества стран в гуманитарной сфере. Пезешкиан напомнил, что Иран поддерживает позицию России по отходу от концепции однополярного мира.
В июле с Пезешкианом встретился зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза прибыл в Иран как представитель нашей страны для участия в церемонии прощания с Хаменеи.