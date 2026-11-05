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    Реакция Ирана на выборы в США может обернуться возобновлением боев

    Axios: реакция Ирана на выборы в США может обернуться возобновлением боев

    Фото: РИА «Новости»

    Ответ Ирана на итоги промежуточных выборов в США способен подтолкнуть президента Дональда Трампа к тому, чтобы вновь начать боевые действия. Об этом сообщили источники издания Axios.

    Ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи, комментируя ожидаемое поражение республиканцев на промежуточных выборах в США, отметил, что атака на исламскую республику не приносит победы, а оборачивается провалом.

    «Дипломаты, участвующие в посредническом процессе, советники Трампа и эксперты по Ближнему Востоку считают, что злорадство Ирана может повысить вероятность того, что президент США решит возобновить войну», — заявили журналисты.

    Во время промежуточных выборов 3 ноября жители США избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По прогнозу CNN, большинство в палате представителей достанется демократам. В агентстве Bloomberg отметили, что партия может взять под контроль и сенат, обеспечив себе как минимум 51 место.

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