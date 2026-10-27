«Мы соседи». Президент России Путин встретился с главой Ирана

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с главой Ирана Масудом Пезешкианом. В числе прочего стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, стенограмму мероприятия привела пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Диалог состоялся в Москве во время саммита Форума стран — экспортеров газа. Президент Путин отметил, что события в Ближневосточном регионе не могут не вызывать обеспокоенности у России, как у страны, которая постоянно сотрудничает с Ираном.

«Вы знаете, и мы сейчас с Вами только [что] с глазу на глаз говорили о ситуации в регионе <…> Мы соседи, у нас много общих интересов, мы стараемся их все реализовать. Надеемся, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе», — сказал президент России.

Пезешкиан в ответ выразил благодарность Москве за поддержку по экономическим и политическим вопросам. Он также указал на необходимость работы сторон над «формированием многополярного мира».

Ранее повестку встречи Пезешкиана с российским главой Владимиром Путиным раскрыл иранский посол. Как объяснял дипломат, лидер Исламской республики намеревался обсудить с Кремлем экономику и обстановку на Ближнем Востоке.