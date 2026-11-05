Песков сообщил, что у Путина возможен международный контакт 5 ноября

Международный контакт может состояться у президента России Владимира Путина 5 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

«Мы не исключаем международного контакта. Если он состоится, мы дополнительно вас проинформируем», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин завершил почти 32-часовой марафон международных встреч в Москве. Российский лидер участвовал в заседании Форума стран — экспортеров газа. Также он провел переговоры с представителями Катара, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи, Ливии и Ирана.

Всего президент побывал на 20 официальных двусторонних встречах. Кроме того, недавно он поговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.