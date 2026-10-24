США приступили к срочной эвакуации дипломатов с Ближнего Востока из-за Ирана

США приступили к экстренной эвакуации дипломатов и их семей из ближневосточных стран из-за угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты спешат перевести некоторых дипломатов и членов их семей с должностей на Ближнем Востоке из-за угрозы региональной эскалации. Эти перестановки напоминают досадное и хаотичное дежавю, поскольку многие из тех, кто уезжает, лишь недавно вернулись на свои должности после того, как их отозвали в разгар войны в Иране», — заявили авторы статьи.

В служебной записке, адресованной госсекретарю Марко Рубио от 23 октября, говорится, что, по данным американской разведки, «Иран значительно активизировал усилия по устранению сотрудников США».

Соединенные Штаты срочно вывозят дипломатов и членов их семей из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливана, Катара и Иордании.

«Это похоже на „День сурка“», — сказал источник в Аммане о том, что некоторых дипломатов попросили снова покинуть столицу Иордании.

Кроме того, многие сотрудники дипслужб узнают об отъезде из новостей, а не от своего руководства. Люди часто не знают, как они будут платить за жилье, прежде чем сядут в самолет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не ведет переговоров с Ираном насчет урегулирования ситуации.