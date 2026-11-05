Военные проекты Трампа оказались под угрозой

Axios: военные проекты Трампа могут свернуть после победы демократов

Потеря республиканцами контроля над обеими палатами конгресса США может привести к заморозке ряда крупных военных инициатив президента Дональда Трампа. Среди них — система противоракетной обороны «Золотой купол» и программа «Золотой флот», сообщил портал Axios .

Исследовательская группа TD Cowen назвала перспективы проектов, связанных с президентом, крайне неопределенными. Эксперты сомневаются, что конгресс одобрит предложенный военный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов.

«Скорее всего, по военному бюджету ничего не примут», — объяснил аналитик Американского института предпринимательства Тодд Харрисон.

По данным Axios, смена баланса сил в конгрессе также может привести к расследованиям американской операции в Иране и попытке объявить импичмент главе Пентагона Питу Хегсету.

Положение республиканцев осложнила потеря ключевых законодателей, в том числе председателя сенатского комитета по ассигнованиям Сьюзан Коллинз.