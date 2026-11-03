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    Трамп снова допустил, что США могут ударить по иранской горе Пикакс

    Фото: РИА «Новости»

    Американский лидер Дональд Трамп снова допустил, что США могут нанести удар по иранской горе Пикакс. Об этом он заявил в беседе с каналом  Fox News, его процитировало РИА «Новости».

    «Мы разбомбили весь их ядерный потенциал. Нам, возможно, придется заняться Пикакс, но это не проблема. Мы можем сделать это за час», — сказал глава Белого дома.

    Еще 10 сентября Трамп сообщил, что США заметили «небольшую активность» возле горы. До этого американский лидер говорил, что Вашингтон в скором времени ударит по Пикакс.

    При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отмечал, что Тегеран не осуществляет никакой активности в ядерной области в районе горы Пикакс.

    Ранее высший совет национальной безопасности Ирана объявил Королевские военно-морской флот и военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями.

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