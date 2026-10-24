Посол Ирана раскрыл повестку встречи Пезешкиана с Путиным

Посол Ирана: Пезешкиан обсудит с Путиным экономику и международную обстановку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить экономические связи двух стран, энергетическую и продовольственную безопасность, а также международные вопросы. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

В повестку переговоров войдут развитие торговли и международный транспортный коридор «Север — Юг». Отдельно главы государств обменяются мнениями о геополитической ситуации и ключевых событиях в мире.

«Количество вопросов соответствует уровню сотрудничества между двумя странами и ситуации в регионе и мире», — добавил допломат.

По словам Джалали, президенты России и Ирана в последние месяцы неоднократно встречались и обсуждали широкий круг тем.

До этого Путин встречался с Пезешкианом на полях Совета глав государств ШОС в Бишкеке 1 сентября.