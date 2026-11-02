Два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

В Ормузском проливе на минах подорвались два нефтяных танкерах, следовавших по несогласованному маршруту. Об этом в телеграм-канале сообщил телеканал Press TV со ссылкой Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«КСИР опубликовал видеозапись двух судов, которые подорвались на морских минах при попытке незаконного транзита через Ормузский пролив», — отметили в сообщении.

Ранее КСИР заявил, что Иран уничтожит проложенные через Ормузский пролив подводные интернет-кабели. Через пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависят работа мирового интернета и передача коммерческой информации. Четыре из них считаются наиболее важными. Если перерезать эти кабели, проблемы затронут в первую очередь страны региона. Также пострадают ЦОДы в среднеазиатских странах.