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    Два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Фото: 360.ru

    В Ормузском проливе на минах подорвались два нефтяных танкерах, следовавших по несогласованному маршруту. Об этом в телеграм-канале сообщил телеканал Press TV со ссылкой Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    «КСИР опубликовал видеозапись двух судов, которые подорвались на морских минах при попытке незаконного транзита через Ормузский пролив», — отметили в сообщении.

    Ранее КСИР заявил, что Иран уничтожит проложенные через Ормузский пролив подводные интернет-кабели. Через пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависят работа мирового интернета и передача коммерческой информации. Четыре из них считаются наиболее важными. Если перерезать эти кабели, проблемы затронут в первую очередь страны региона. Также пострадают ЦОДы в среднеазиатских странах.

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