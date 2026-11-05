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    Reuters назвало пять направлений политики США, которые могут измениться

    Reuters: победа демократов может изменить курс США по пяти направлениям

    White House
    Фото: White House

    После перехода контроля над конгрессом к Демократической партии пять направлений внешней политики США могут измениться. Об этом сообщило агентство Reuters.

    Первым возможным изменением агентство назвало усиление контроля конгресса над полномочиями президента в вопросах военных операций и государственных расходов. В частности, демократы могут блокировать назначения и требовать от администрации Дональда Трампа регулярных отчетов о ее действиях.

    Второе направление связано с Ираном. Еще три касаются поддержки Украины и других зарубежных сил, ограничения военной помощи Израилю и усиления надзора за политикой Белого дома в Латинской Америке.

    Промежуточные выборы в конгресс прошли 3 ноября. По подсчетам, демократы получили большинство в обеих палатах. Новый состав законодательного органа приступит к работе 3 января 2027 года.

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