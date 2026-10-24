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    Президент Ирана прилетит в Москву на саммит ФСЭГ

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибудет в Москву для участия в саммите Форума стран — экспортеров газа. Об этом РИА «Новости» сообщил иранский посол в России Казем Джалали.

    По словам дипломата, встреча пройдет во вторник, 27 октября. Сейчас стороны прорабатывают детали грядущей поездки.

    Джалали отмечал, что Пезешкиан на предстоящей встрече обсудит с президентом России Владимиром Путиным международные вопросы, экономические связи двух стран и энергетическую безопасность.

    Ранее лидеры государств встречались во время участия в Совете глав государств Содружества. Иранский президент впервые присоединился к саммиту. Также в нем приняли участие главы Туркмении, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

    По итогам встречи лидеры государств приняли совместное заявление о дальнейшем развитии Содружества.

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