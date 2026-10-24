Президент Ирана прилетит в Москву на саммит ФСЭГ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибудет в Москву для участия в саммите Форума стран — экспортеров газа. Об этом РИА «Новости» сообщил иранский посол в России Казем Джалали.

По словам дипломата, встреча пройдет во вторник, 27 октября. Сейчас стороны прорабатывают детали грядущей поездки.

Джалали отмечал, что Пезешкиан на предстоящей встрече обсудит с президентом России Владимиром Путиным международные вопросы, экономические связи двух стран и энергетическую безопасность.

Ранее лидеры государств встречались во время участия в Совете глав государств Содружества. Иранский президент впервые присоединился к саммиту. Также в нем приняли участие главы Туркмении, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

По итогам встречи лидеры государств приняли совместное заявление о дальнейшем развитии Содружества.