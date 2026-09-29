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    Путин одной репликой предрек Западу печальное будущее

    Путин в ответ на слова о давлении на Росатом: «Мы сами всех будем давить»

    Фото: РИА «Новости»

    Россия ответит на любые попытки внешнего давления. Это констатировал российский лидер Владимир Путин в ходе рабочей встречи с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым, слова политика привела пресс-служба Кремля на официальном сайте.

    Глава госкорпорации на встрече доложил президенту о производственных успехах и долгосрочных планах компании. Лихачев отметил, что санкции лишь стимулируют коллектив работать эффективнее.

    Он указал — чем сильнее иностранные государства пытаются давить на отечественную атомную отрасль, тем выше оказываются итоговые показатели.

    Путин ответил, что страна способна не только справляться с ограничениями, но и самостоятельно оказывать встречное давление на оппонентов.

    «Мы сами всех будем давить», — подчеркнул глава государства.

    На встрече Лихачев также сообщил о постоянном повышении планок по ключевым проектам. В стандартный рабочий график предприятия входят все более сложные задачи.

    До конца года госкорпорация рассчитывает установить новые рекорды в экономическом и производственном секторах.

    На той же встрече президент Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского ТЭК.

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press