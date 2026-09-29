Путин одной репликой предрек Западу печальное будущее

Путин в ответ на слова о давлении на Росатом: «Мы сами всех будем давить»

Россия ответит на любые попытки внешнего давления. Это констатировал российский лидер Владимир Путин в ходе рабочей встречи с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым, слова политика привела пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Глава госкорпорации на встрече доложил президенту о производственных успехах и долгосрочных планах компании. Лихачев отметил, что санкции лишь стимулируют коллектив работать эффективнее.

Он указал — чем сильнее иностранные государства пытаются давить на отечественную атомную отрасль, тем выше оказываются итоговые показатели.

Путин ответил, что страна способна не только справляться с ограничениями, но и самостоятельно оказывать встречное давление на оппонентов.

«Мы сами всех будем давить», — подчеркнул глава государства.

На встрече Лихачев также сообщил о постоянном повышении планок по ключевым проектам. В стандартный рабочий график предприятия входят все более сложные задачи.

До конца года госкорпорация рассчитывает установить новые рекорды в экономическом и производственном секторах.

На той же встрече президент Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского ТЭК.