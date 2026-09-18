Футболист Глушаков: на избирательных участках в Подмосковье много камер

Выборы в Подмосковье организовали на высоком уровне, на участке все налажено. Об этом 360.ru заявил бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе московского «Спартака» Денис Глушаков.

Он обратил внимание на большое количество установленных камер.

«Все налажено, как в большой семье. Сейчас в футболе ВАР придумали, и здесь так же — столько камер», — отметил спортсмен.

Полузащитник признался, что приехал на участок в числе первых. Таким образом он избежал ажиотажа и задержек.

«Свой голос я уже отдал утром, а потом сразу приехал сюда», — подчеркнул Глушаков.

Ранее свой голос за кандидатов на выборах депутатов Государственной думы отдал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что каждый, кто участвует в голосовании, приближает победу над врагом.