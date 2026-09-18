360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Футболист Глушаков сравнил работу избирательного участка с футбольной командой

    Футболист Глушаков: на избирательных участках в Подмосковье много камер

    Выборы в Подмосковье организовали на высоком уровне, на участке все налажено. Об этом 360.ru заявил бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе московского «Спартака» Денис Глушаков.

    Он обратил внимание на большое количество установленных камер.

    «Все налажено, как в большой семье. Сейчас в футболе ВАР придумали, и здесь так же — столько камер», — отметил спортсмен.

    Полузащитник признался, что приехал на участок в числе первых. Таким образом он избежал ажиотажа и задержек.

    «Свой голос я уже отдал утром, а потом сразу приехал сюда», — подчеркнул Глушаков.

    Ранее свой голос за кандидатов на выборах депутатов Государственной думы отдал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что каждый, кто участвует в голосовании, приближает победу над врагом.