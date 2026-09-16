Путин заявил, что выбор и воля россиян покажут сплоченность народа и армии

Участие каждого в предстоящем голосовании — это ответственность и вклад в укрепление страны, заявил президент России Владимир Путин. Обращение лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что никто не сможет расколоть и запугать народ России, подорвать ее государственность и общественно-политическую систему. Президент призвал соотечественников обязательно прийти на выборы депутатов Госдумы, которые состоятся с 18 по 20 сентября. Он добавил, что результаты голосования подтвердят зрелость и стойкость общества.