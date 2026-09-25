На выборах ЦИК фиксировал 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы

ЦИК зафиксировал около 28 миллионов потенциально опасных воздействий на свои ресурсы с 18 по 22 сентября. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

По ее словам, «никакая киберсволочь» не смогла пройти через защиту цифровых сервисов избирательной системы.

«С начала избирательной кампании и до 22 сентября у нас было зафиксировано порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК России, в том числе с 18 по 22 сентября — свыше 14 миллионов 700 тысяч», — подчеркнула Памфилова.

Ранее в ЦИК озвучили явку на выборах в Госдуму. Она составила 59,80%, проголосовали 67 448 094 человека.

В минувший понедельник, 21 сентября, в ходе подведения предварительных итогов на выборах в Госдуму глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что прошедшая предвыборная кампания и голосование прошли в условиях беспрецедентного уровня внешних угроз и различных вызовов.

Она подчеркнула, что путем огромных усилий сотрудники избиркомов преодолели все проблемы, а сотрудники силовых структур обеспечили максимальную безопасность избирателей.